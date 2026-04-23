老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が60歳以降に再雇用で働き続けた場合の妻の年金についてです。Q：夫が60歳以降も再雇用で働き続ければ、専業主婦の妻の国民年金は満額（480カ月）まで自動的にカ