インターネットの通販サイトで5,000円のレプリカ ユニフォームを購入したことをきっかけに、秋田市に住む60代の男性が現金約2,700万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む60代の男性は先月下旬、インターネットの通販サイトで5,000円のレプリカ ユニフォームを購入し、代金を電子マネーで支払いました。しかし、今月になって女性を名乗る相手か