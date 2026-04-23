中国農業農村部の関係部門責任者は4月23日午前、国務院報道弁公室が行った記者会見で、今年の第1四半期（1〜3月）、中国の農業・農村経済は良好な発展の勢いを維持し、農村の全面的な振興が着実に推進されてきたと紹介しました。現在、春の農作業は順調に進んでおり、年間の穀物作付け予定面積は全体として安定しており、春まき穀物の作業の進捗（しんちょく）は2割を超えているとのことです。第1四半期の豚、牛、羊、家禽（かきん