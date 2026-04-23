言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、宗教的な祈りが込められた書物から、幾何学の世界で定義される図形、さらに経済の基盤を支えた歴史的な組織まで、知的好奇心を刺激する3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が持つ意味を紐解きながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ん□□んけい□□いきょ