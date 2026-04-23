消防や警察によりますと、きょう午後４時前、山形県尾花沢市丹生地内で林野火災が発生しました。通行人の男性が煙を確認し、１１９番通報したということです。 ポンプ車が出動し、消防隊３０人が消火活動が行い、午後５時５０分に鎮圧が確認されました。 この火災で１人がやけどをしたということです。