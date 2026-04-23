きょう午後から山形県村山市でクマの目撃が相次いでいます。クマは午後５時ごろにも目撃されていて、村山市が近隣住民に戸締りなどの徹底を呼び掛けています。 【写真を見る】村山市でクマの目撃相次ぐまだ人里の近くにいる可能性も（山形） 村山市によりますときょう午後３時半ごろ、村山市の「ローズむらやま」の近くでクマを目撃したと、市民から警察に通報がありました。 午後５時前にはクマが国道１３号を渡り「ハ