きょう午後から山形県村山市でクマの目撃が相次いでいます。クマは午後５時ごろにも目撃されていて、村山市が近隣住民に戸締りなどの徹底を呼び掛けています。 【写真を見る】村山市でクマの目撃相次ぐまだ人里の近くにいる可能性も（山形） 村山市によりますときょう午後３時半ごろ、村山市の「ローズむらやま」の近くでクマを目撃したと、市民から警察に通報がありました。 午後５時前にはクマが国道１３号を渡り「ハ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ビルから女性2人飛び降りか 大阪
- 2. ジャンボ「破裂している」に驚愕
- 3. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 4. 「偽セレブにダマされた?」心配
- 5. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 6. 妊娠して結婚へ…顔合わせで絶句
- 7. 「拾った保険証使った」男を逮捕
- 8. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 9. イランに代えてイタリアを 要請
- 10. 闇バイトの質低下?「バカそう」
- 1. ビルから女性2人飛び降りか 大阪
- 2. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 3. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 4. 妊娠して結婚へ…顔合わせで絶句
- 5. 「拾った保険証使った」男を逮捕
- 6. 最大12連休…GW注目の要素は
- 7. 再び欠員 皇宮警察に異常事態?
- 8. 米大学で、邦人研究者訴追された
- 9. 東京で唯一の「鉄道空白地帯」
- 10. どっちがいい 脅迫し現金奪った
- 1. 夫の一言にパート妻が「爆発」
- 2. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
- 3. 公安警察にやられた…監視の実態
- 4. 消費税率 1%に引き下げる案浮上
- 5. 大越氏 トランプ氏を痛烈批判
- 6. 鹿嶋市が異例の声明「強い憤り」
- 7. 高市首相「睡眠取りたい」と本音
- 8. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 9. 国家情報会議法案 衆院を通過
- 10. 困惑…結婚式で親友が白いドレス
- 1. 2009年以降生まれは禁煙に 英
- 2. 韓国に「イライト」世界最大規模
- 3. BTS・RMの「文春砲」韓国も注目
- 4. 韓で「気持ちいい」は笑われる?
- 5. 「ネッシー」また2回目撃される
- 6. 米海軍長官が「即時」退任 発表
- 7. 石破氏「日米同盟に頼るのは…」
- 8. コカイン摂取サケ 通常より泳ぐ
- 9. 外国人客に「水2000ウォン」判明
- 10. イランとアメリカ 戦力差の現実
- 1. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
- 2. 株や金より上がる「有望資産」
- 3. セブン一部店舗で商品発注できず
- 4. 駅員が改札内に入るための注意点
- 5. 300万円超えエグい…でも選ぶ訳
- 6. 50代から老後資金を増やすには
- 7. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 8. 東京都独自のポイント 貯め方
- 9. 住みたい街2位なのに「ダ埼玉」
- 10. 平均2683万円? 60代の貯金事情
- 1. クック氏後任は「Neo」に期待
- 2. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 3. 360mm相当の超望遠撮影が可能なコンパクトデジカメ「LUMIX DC-TX3」 パナソニック
- 4. スマホの最新売れ筋ランキング
- 5. FBIのメッセージを復元 新iOS
- 6. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
- 7. 「ノイキャン高い」は過去の話
- 8. 楽天モバイルが「my 楽天モバイル」や「Rakuten Link」、公式Webサイト（申込時含む）にて新たなログイン認証方式「パスキー」を4月下旬以降に導入
- 9. 「検索」が終わる日。 AI 時代にブランドが選ばれるための戦略を再設計する
- 10. 生贄メイドVS悪魔崇拝集団『ゼイ・ウィル・キル・ユー』新ビジュアル解禁 脚本は「『ローズマリーの赤ちゃん』に敬意を込めて」［ホラー通信］
- 11. dポイントの不正利用防止 新機能
- 12. NTTドコモ、シニアなど向け折りたたみ型フィーチャーフォン「らくらくホン F-41F」を4月24日に値上げ！価格は4万1470円から5万4560円へ
- 13. TSMCが2029年までのプロセス技術ロードマップを明らかに、A12・A13・N2Uを発表＆A16は2027年に延期
- 14. わずか2.2gでサイレン級の音。災害や遭難に常時備えられる極小チタン笛
- 15. スピードと安定感がアップ。アークテリクスのトレランシューズが進化した
- 16. 「VAIO SX14-R │ ALL BLACK EDITION」徹底ベンチマークレビュー、ゲームも動画編集も画像生成AIも実行可能な高性能PC
- 17. NTTドコモ、虹彩認証搭載のMIL規格14項目準拠なタフネススマホ「arrows NX F-02H」を発表！5.4インチWQHD液晶や64bit対応ヘキサコアCPU、Android 5.1 Lollipopなど
- 18. XがAPI経由のリンク投稿コストを1900％増加させる
- 19. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 20. 5万円台のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」、冷却ファン内蔵のミドルレンジを東雲はるがアピール
- 1. イランに代えてイタリアを 要請
- 2. 村上本塁打量産で…面目丸つぶれ
- 3. 吉田正尚 日本へ復帰も現実味か
- 4. 村上「大した選手じゃ…」謙遜
- 5. アルアハリが再試合要求 AFC回答
- 6. 57歳ってマジか タレントに衝撃
- 7. 村上宗隆 92年ぶり球団記録更新
- 8. 村上と吉田「侍トレード」急浮上
- 9. りくりゅう引退会見 28日に決定
- 10. 村上へ確信「今オフ最高の契約」
- 1. ジャンボ「破裂している」に驚愕
- 2. 「偽セレブにダマされた?」心配
- 3. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 4. 闇バイトの質低下?「バカそう」
- 5. 小室家の子どもの性別 米紙修正
- 6. Number_i 5月に転機来る可能性
- 7. くみっきーこと舟山久美子 妊娠
- 8. みなみかわ「名探偵津田」の裏話
- 9. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 10. 菊池風磨「不調」明かしていた
- 1. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 2. 「木村拓哉がいる」SMAPの岐路
- 3. 夫の浮気 義母から「汚い本音」
- 4. ハッピーセットにサンリオグッズ
- 5. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 6. 販売員泣かせ…「一番困る」客
- 7. スクワットとランジで美ボディへ
- 8. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 9. 通勤服 ハニーズの6分袖ブラウス
- 10. リピート買いしたい業スーの冷食