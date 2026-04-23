山形県大江町できのう発生した山林火災は、山の斜面の枯草や樹木など少なくとも３ヘクタールを焼きました。 【画像】火災現場、消火活動の様子 火はけさ消し止められ消防が出火原因などを調べています。 消防などによりますと、この火災はきのう正午ごろ大江町小見で確認されたものです。 現場は大山自然公園管理棟の北東側の山林で、きのうは消防隊員およそ４０人と消防団員およそ８０人が消火活動にあたったほか、県の