まさかの結末だった。現地４月22日に行なわれたメジャーリーグサッカー（MLS）第９節で、トロントFCがフィラデルフィア・ユニオンとホームで対戦。土壇場のゴールで、３−３のドローに持ち込んだ。あまりにも劇的な幕切れとなった。２−３で迎えた90＋６分、同点弾を奪ったのは、なんと敵陣でのFKで前線に上がっていたGKのルカ・ガブランだ。FKの流れから、そのままゴール前に残り続け、アロンソ・コエーロが送り込んだ左