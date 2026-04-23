４月７日付で着任した広島地裁の井上直哉所長（６０）が就任会見に臨みました。 井上所長は大阪府出身の司法修習生４６期。 これまで民事事件を主に担当してきた井上所長は司法行政や教官職の経験も重ね実務と教育の両面に通じてきました。 就任会見で井上所長は今後最も力を注ぎたい点として裁判手続きのデジタル化を挙げ「５月に始まる民事訴訟の全面ＩＴ化を見据え円滑な運用に向けた環境整備を整える」と語りました。