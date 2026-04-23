大阪・枚方市出身の俳優・仁村紗和による「おけいはん」新ビジュアルが、23日に公開された。【写真】新緑の青もみじが美しい貴船神社京阪ホールディングスの「おけいはんキャンペーン」は、2000年12月の開始以来、25年以上にわたり、京阪沿線や関西エリアで親しまれている。今年は、“まちを元気にする”共創プロジェクト「わたしも、おけいはん」プロジェクトとして生まれ変わり、「おけいはん」は、地元に深い愛着を持つ枚方