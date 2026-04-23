3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、発売中の『美的』6月号のダイヤモンド肌をつくる朝夜のスキンケアルーティンにフォーカスしたコーナーに登場する。【写真】美しいツヤモチ肌を披露した岩田絵里奈アナ親しみのある笑顔とキャラクター、透明感あふれる美白肌で支持を集める岩田が、朝夜それぞれのスキンケアルーティンを大公開。日々の積み重ねによって磨かれる、ダイヤモンド級の輝きに迫