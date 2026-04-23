5万円到達から178日、日経平均6万円台は異例のスピード到達 4月23日の日経平均株価は、取引時間中に史上初めて6万円台に乗せました。世界的にAI半導体関連への需要拡大期待が高まるなか、3月期決算企業の決算発表において国内でもAI半導体関連の大手企業の好決算が評価されたことが主な背景とみられます。 初めて日経平均株価が5万円台に到達した2025年10月27日には、本連載で「日経平均6万円大台も「遠い未来ではない」。