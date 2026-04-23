中部空港で行われたスプリング・ジャパンの中部―新千歳便の開設式典＝23日午前成田空港（千葉県成田市）を拠点とする格安航空会社（LCC）「スプリング・ジャパン」の中部―新千歳便が23日就航した。一部の運航設定日で1日1往復する。23日に併せて就航した成田―函館便とともにスプリング・ジャパンの国内線としては約10年ぶりの新路線となる。スプリング・ジャパンの上谷宏取締役は、中部国際空港（愛知県常滑市）での式典で