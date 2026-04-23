ボートレース平和島の「BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯」が24日に開幕する。今節からエンジンも衣替え。キャブレター凍結防止用温水パイプが外される。23日の前検日に抜群の手応えを得ていた一人が、雑賀勇貴（35＝大阪）だ。近況直線系が光る17号機を引いた雑賀。前検は「特訓の感じは良かったですね。行き足がいい感じです。ペラは触っていないですけどね。この感じでレースに集中しながら行こうと思います」