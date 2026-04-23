ラグビーのリーグワンで２０２６〜２７年シーズンから適用される選手登録規定について、独占禁止法に違反するとして公正取引委員会に申告した海外出身で日本国籍を取得している神戸所属選手が２３日、神戸市内で練習後に取材に応じた。１９年ワールドカップ（Ｗ杯）日本代表として初の８強入りに貢献した韓国出身の具智元は「新しいルールはだいぶ厳しい。いま日本に来ているほとんどの外国出身の選手はクリアできないと思う」と