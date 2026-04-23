史上初の無敗３冠牝馬デアリングタクト（牝９歳、父エピファネイア）の２番子が３月１７日に誕生。父イクイノックスの牡馬は脚の長い、端正な顔立ちで、岡田スタッドの岡田牧雄代表は「イクイノックスという種馬がかなり優秀なんだなと、この２番子を見ていて思うね」と父母合わせてＧ１・９勝ベイビーを高く評価する。特に素晴らしいと感じるのは、イクイノックスから伝わるある要素だと明かす同代表。「私が馬を評価するとき