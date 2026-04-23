◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）追い切り＝２３日、栗東トレセン冷たい雨をものともせず、さっそうと駆け上がった。リアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は栗東・坂路でセボンサデッセ（４歳２勝クラス）を２馬身追走。スムーズに加速し、軽やかな脚さばきを見せた。５２秒０―１２秒４で併入。橋口調教師は「最後１ハロ