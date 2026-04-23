日本共産党の田村智子委員長は２３日、国会内で会見。衆院本会議で与野党の賛成対数で可決された政府のインテリジェンス機能を強化する「国家情報局」設置法案に反対した理由に言及した。同法案は与党（自民党、日本維新の会）、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなどの賛成多数で可決され、参議院に送られた。同法案には、政府によって個人情報やプライバシーが侵害されることがないよう配慮されることや政治的