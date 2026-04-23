巨人の吉川尚輝内野手（３１）が２軍の中日３連戦（２４〜２６日・ナゴヤ球場）に帯同する見込みだ。ここまで２軍戦６試合に出場して１８打数８安打、打率４割４分４厘と好調。昨年１０月に受けた両股関節の手術から順調な回復ぶりを示している。この日の２軍・西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）での出場はなかったが、試合前のシートノックで三塁に就き、軽快な動きを披露。阿部監督は「（２軍で）３連戦フルで出て、様