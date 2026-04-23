日本サッカー協会は２３日、Ｕー１７アジアカップ（５月５日開幕・サウジアラビア）に出場する日本代表に、東海大静岡翔洋高のＤＦ岩下雄飛（ゆうと、３年）を追加招集することを発表した。ＤＦ橋本凜来（ＦＣ東京Ｕ―１８）がけがで不参加となったため。岩下は翔洋高で１年時からレギュラーを務め、昨秋の国民スポーツ大会では静岡県選抜のセンターバックとして最終ラインを引っ張り、準優勝に貢献した。また、今年３月のヤ