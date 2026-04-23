イオンモール株式会社と株式会社ポケモンは、「イオンモールでポケモンとあそぼう！」を、４月からパワーアップする。ポケモン誕生３０周年を迎える今年は１年を通して、家族みんなで夢中になれる多彩なイベントを開催する。まず、２４日から順次、全国の対象イオンモール館内のサイネージに「ポケモン３０周年記念時報」が登場。午前１１時〜午後８時の間の毎時００分に、時間ごとに違うポケモンたちが登場し、時間を知らせ