【モデルプレス＝2026/04/23】「シアターボーイズグループ」記者発表が23日に都内で開催。オーディションを経て選出されたCloud tenのメンバー30人がお披露目された。【写真】秋元康手掛ける男性アイドルグループ、初パフォーマンスの姿◆“秋元康氏プロデュース”新グループ「Cloud ten」メンバー30人お披露目秋元康氏が総合プロデューサーを務めるCloud tenは、阿部晴仁、稲葉斗真、上野誠治、宇治斗真、大瀬礼葵、大和田歩夢、