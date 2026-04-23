【モデルプレス＝2026/04/23】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月22日、自身のInstagramを更新。結婚記念日の様子を公開し、話題となっている。【写真】4児の父・39歳五輪選手、美人妻と密着「急遽お花とケーキを買って帰宅」◆織田信成「結婚記念日を失念」大慌ての1日を公開織田は「なんと自分とした事が結婚記念日を失念」と、うっかりしていたことを報告。「昨晩2時まで用事をしていて 今日は6時起きなのに寝