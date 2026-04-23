新作の米映画「プラダを着た悪魔2」が2026年5月1日に日本でも公開されるのを前に、公式クリップ映像がX上で公開されたが、その中でアジア人の「ステレオタイプ」な表現があったとの批判が出ている。背の低いメガネ姿の登場人物が、高学歴を鼻にかけるような人物に描かれており、アジア人差別ではないかとの声もあった。一方、この人物をコメディとして演出しただけで他意はないといった意見も出ており、その表現をめぐって議論にな