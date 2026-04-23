新渡戸稲造の精神で 21世紀に入って25年が経つ。争い事がまだ続く中で、日本の役割は十分にあると思う。日米同盟で米国とは深い関係を持ちながら、イランとも良好な関係を保ってきたのが日本。 日本は石油を中東に依存し、イランも重要な輸入相手国。1979年パーレビ国王体制が崩れ、現在のイスラム主導体制に転換してからも、イランと日本の友好関係は維持されてきた。 米国・イスラエルのイラン攻撃が始まっ