『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！ グラビアン魂：天野ちよ 『週刊SPA!』の人気連載「グラビアン魂」に天野ちよが登場。 天野ちよ ©撮影／岡本武志 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中陽子 この連載の名物といえば、グラビアの魅力を語るはずが、いつの間にか対談が大きく脱線していく展開だ。今回も、天野ちよの圧倒的な魅力を二人が絶賛していたはずが、気づけば話題はな