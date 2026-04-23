ロンドン序盤は次第に円売りに傾斜、ドル円一時１５９．７２レベル＝ロンドン為替 ここまでのロンドン午前の取引は、東京市場でみられたドル高とその揺り戻しから、次第に円売り主導に流れが変化してきている。そのなかで目立つのが、ポンド買いだ。４月英PMI速報値が予想外に上振れしたことに反応している。欧州株は高安まちまち。前日最高値を更新したナスダック指数は、きょうの先物が反落している。全般に中東関連のニュ&