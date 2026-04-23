東京時間17:48現在 香港ハンセン指数 25915.20（-248.04-0.95%） 中国上海総合指数 4093.25（-13.01-0.32%） 台湾加権指数 37714.15（-164.32-0.43%） 韓国総合株価指数 6475.81（+57.88+0.90%） 豪ＡＳＸ２００指数 8793.41（-50.15-0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77847.25（-669.24-0.85%） ２３日のアジア株は総じて下落。米国とイランの和平交渉の先行き不透明感が広がり