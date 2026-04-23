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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊８０ｂｐに拡大、原油高を受けて ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ3.027 フランス3.689（+66） イタリア3.824（+80） スペイン3.495（+47） オランダ3.165（+14） ギリシャ3.792（+77） ポルトガル3.446（+42） ベルギー3.602（+58） オーストリア3.314（+29） アイル