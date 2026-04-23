秋田朝日放送 小中学生を対象にした全国学力・学習状況調査＝学力テストが県内でも行わています。 全国学力テストは全国の児童と生徒の学力や学習状況を把握するため、小学６年生と中学３年生を対象に毎年行われています。県内では小学校１６６校、中学校１０３校のおよそ１万２４００人がテストに臨みます。今年は小学生は国語と算数、中学生は国語と数学、それに３年に１回行われる英語が実施されます。 英語はデジタ