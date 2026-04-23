ハーマンインターナショナルは、JBLより、AI機能を搭載したギターアンプ＆Bluetoothスピーカー「JBL BandBox Solo」と「JBL BandBox Trio」の日本導入に向けたプロジェクト支援募集を、5月13日10時よりGREEN FUNDINGにて実施する。一般販売価格はBandBox Soloが35,200円、BandBox Trioが84,700円。先着100名限定で18％ OFFのSuper Early Bird、同150名限定で15％ OFFのEarly BirdといったリタӦ