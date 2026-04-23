アメリカとイランの戦闘終結が見通せない中、イラン側は革命防衛隊がホルムズ海峡で船舶を拿捕したと主張し、映像を公開しました。2回目の対面協議は実現するのか、先行きは不透明です。イランの国営メディアが公開した、革命防衛隊がホルムズ海峡で船舶を拿捕したとする映像。貨物船にボートが近づき、はしごをかけると、覆面をした武装隊員が次々と船内に入っていきます。イランメディアによりますと、22日に3隻の船舶が攻撃を受