ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は3日目を終えた。地元の先輩が刺激となった。清水の欠場で5艇立てとなった3日目6R、江夏満（45＝福岡）は3コースからの捲りを決めて1着。得点率6・50となった。前日に益田啓司が4カド一撃を決め「うらやましかった」と振り返った当大会初出場の45歳。「今のは展示からカカリが良かった」こともプラスに作用して、シリーズ初白星を挙げた。「変わらず伸び寄