ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は3日目を終えた。全てがかみ合ってきた。菊地孝平（47＝静岡）は4カド発進となった3日目10Rをコンマ06の鋭発から捲って快勝。「安定板に対応できて、スリット足の感触が凄く良かった。スタートもドンピシャの位置を見つけられて、最高のダッシュが乗っていましたね」と、ボート界No・1のスタート巧者が本領を発揮した。前半4Rは瓜生との3着競りを制し、得点率