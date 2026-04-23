飛行機内でモバイルバッテリーの発火が相次いでいることを受け、あすから機内での利用や持ち込みに関する新しいルールが適用されます。どういった内容なのでしょうか。私たちの移動手段の一つ、「飛行機」。旅行やビジネスなど様々な目的で使われるなか、多くの人が携帯しているのがスマートフォンなどの充電に使う「モバイルバッテリー」ですが、近年、「モバイルバッテリー」による事故が相次いでいるのです。去年1月の韓国・釜