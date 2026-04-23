一度聞くと耳に残るフレーズってありませんか？短いメロディーやリズムなのですが、ふと口を突いて出てくるようなフレーズです。最近よく僕の頭の中でリフレインしているのが、たくろうさんが歌っている「しぇっふわ～ん」というやつです。聞いたことが無い人はぜひここで聞いてみてください（https://chef-1gp.com/）。どうですか？耳に残りませんか？ もちろん料理人No.1を決める「CHEF-1グラン