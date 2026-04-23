ラグビーリーグワン1部の神戸は23日、東京SG戦（25日、ユニバ）のメンバーを発表した。前節は欠場したニュージーランド代表CTBアントン・レイナートブラウン（31）が2試合ぶりに先発メンバーに名を連ねた。23日の練習後に取材に応じ「（欠場したのは）少し右太腿がタイトだったので。今はもうバッチリだ」と笑みを浮かべた。前節も出場は可能だったが、今後も見据えながらコンディションを最優先。休養期間も経て状態を戻し