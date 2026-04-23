日経平均株価が初めて6万円を突破しました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、6万13円をつけ、史上初めて6万円を突破しました。中東情勢をめぐる先行きが不透明ななか、値下がりする銘柄も多かったものの、AIや半導体関連などが相場をけん引しました。しかし、午後に入って、当面の利益を確定するための売り注文が広がったほか、中東情勢をめぐる不透明感は引き続き幅広い銘柄の重しとなっていて、900円以上値下がりする