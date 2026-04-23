記者会見する関西経済同友会の三笠裕司代表幹事＝23日午後、大阪市関西経済同友会は23日、2026年度の事業計画を発表した。カジノを含む統合型リゾート施設（IR）の30年秋開業に向けて本格的に始動すると説明。観光やまちづくりなどに関する提言を取りまとめ、発信を強化する。三笠裕司代表幹事（日本生命保険副会長）は定例記者会見で、大阪・関西万博の盛り上がりを一過性で終わらせず「産業・都市・人材の競争力強化につなげ