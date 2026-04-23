ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は3日目を終えた。ヘルメットの中から「デカい！」と声が聞こえた。5、4、4着で3日目を迎えた笠原亮（46＝静岡）が、9Rを3コース捲りで制し今節初1着。得点率を5・00に上昇させ、1号艇を残す予選最終日2走につなげて思わず声に力がこもった。2日目レース後の「3日目に（白星を計算できる）1号艇が来てほしい」の思惑は外れたが、自ら流れを引き寄せた。「足