波瑠と麻生久美子がＷ主演を務める日本テレビ系ドラマ「月夜行路-答えは名作の中に-」（水曜、後１０・００）が２２日、放送された。ルナ（波瑠）と涼子（麻生）は、通天閣近くの「ジュエリーサトウ」を訪れ、殺人事件に遭遇する。実は前科持ちで、職人気質の彫金師・辰雄を演じたのは山口馬木也。店主を殺した疑いがかけられてしまう…という役だった。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で勇猛果敢な武将・柴田勝家役をインパ