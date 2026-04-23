いま、全国で相次いでいるのが…、4月から始まった自転車の「青切符制度」を悪用した“反則金詐欺”です。名古屋市で起きた事例から、本物の警察官では絶対にあり得ない、“疑うべきポイント”を詐欺・悪徳商法ジャーナリストの多田文明氏に解説していただきました。青切符詐欺疑うべきポイント4月17日、「歩行者がいるのに手信号しないのは違反だ」と名古屋市内の歩道を自転車で走行していた70代の男性を呼び止めたのは警察官を