ディズニープラスで独占配信中のマーベルのドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』。チャーリー・コックス演じるデアデビルの魅力をトム・ホランドとジェームズ・ガンが語った。 参考：ジェシカ・ジョーンズがMCU参戦！『デアデビル：ボーン・アゲイン』で7年ぶりに復帰 本作は、昼は法で弱者を守る弁護士、夜は裁けない悪を叩きのめすヒーロӦ