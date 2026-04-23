カプコンは、『ストリートファイター6』Year 3最後の追加キャラクターとしてイングリッドを5月28日に参戦させることを発表し、ゲームプレイ映像を公開した。 【画像あり】初登場時の姿であるOutfit 2も登場スクリーンショット イングリッドは、2004年の『CAPCOM FIGHTING Jam』で初登場し、2006年の『ストリートファイターZERO3↑↑（ダブルアッパー）』にも登場したキャ