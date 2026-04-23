声優・梶裕貴が代表取締役を務める株式会社FRACTALが、株式会社フジテレビジョンを引受先とする第三者割当増資を実施したことを発表した。 【画像あり】梶本人の声を元にしたAIキャラクター「梵そよぎ」 FRACTALは、AI音声プロジェクト『そよぎフラクタル』を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開する企業だ。今回の調達により、「AIと表現者の共創」をテーマにした新たなクリエイティブの実現