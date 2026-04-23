【その他の画像・動画等を元記事で観る】 田中美久の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（3月9日発売）の未公開カットで構成されたアナザー版・デジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』が、4月27日に発売されることが決定した。 ※メイン写真は『ぜんぶ、ほんと』収録カット。 ■セクシーな収録カットを先行公開！ 『もっと、ぜんぶ、ほんと』は、3月9日（ミクの日）に発売され大ヒットを記録した、3rd写真集『ぜん