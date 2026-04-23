日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限4881(4819) 9月限51(51) TOPIX先物 6月限6540(6540) 日経225ミニ 5月限3363(3363) 6月限121291(12129