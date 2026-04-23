今週は京都競馬場で、第57回マイラーズカップ（GII、芝1600m）が行われる。安田記念のステップレースにフルゲートのメンバーが集結した。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■マイラーズカップ2026 出走予定馬全頭診断 ・アサヒ 2年以上にわたって馬券内から遠ざかる現状。厳しい。 ・アドマイヤズーム スワンS以来の実戦となる2歳王者。早熟説が囁か