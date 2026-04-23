大阪6月限 日経225先物59140-660（-1.10％） TOPIX先物3715.5-38.5（-1.02％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比660円安の5万9140円で取引を終了。寄り付きは5万9780円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9890円）にサヤ寄せする形で始まった。上へのバイアスが強まるなかで、現物の寄り付き後ほどなくして6万0270円まで上げ幅を広げる場面もみられた。しかし、その直