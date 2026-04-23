今季のメジャーリーグは、開幕からおよそ1カ月が経過。各球団25試合前後を消化した。印象的な活躍を見せるルーキーや、思わぬ苦戦を強いられているスーパースターなど、早くも明暗が分かれている。とりわけ注目度が集まっているのが、将来を有望視された20代前半の強打者たちで、公式の打撃指標でも上位を席巻し始めた。ここでは、22日（日本時間23日）時点の「平均打球速度」上位選手